На Закарпатье задержали 6 контрабандистов, всех отправили в военкомат – Москаль

На Закарпатье в ночь на четверг чопские пограничники задержали вблизи с. Саловка в Ужгородском районе шесть местных жителей, которые пытались переправить через государственную границу 6 ящиков сигарет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

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Сигареты изъяты, а задержанные – мужчины призывного возраста – после составления административных протоколов отправлены в военный комиссариат для мобилизации, подчеркивается в сообщении.

Еще одна попытка контрабанды пресечена мукачевскими пограничниками вблизи с. Деловое Раховского района.

«В лесополосе в нескольких сотнях метров от государственной границы обнаружен тайник с четырьмя ящиками сигарет, которые готовились для переправки в Румынию. Владельцы сигарет устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе.