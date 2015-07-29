На Закарпатье задержали троих контрабандистов и отправили их в военкомат для мобилизации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сигареты находились в автомобиле УАЗ без номерных знаков и документов.

Задержание произошло на участке зеленой границы, возле контрольно-пропускного пункта «Лужанка», по данному факту составлен административный протокол.

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После документации правонарушения всех троих задержанных (которые оказались мужчинами призывного возраста) отправили в военкомат для мобилизации.

На участке зеленой границы, контролируемом Чопским пограничным отрядом, попытки контрабанды или переправки нелегалов не зафиксированы.

Напомним, пограничники сопредельных с Закарпатской областью стран заявили о резком уменьшении поступления контрабандных товаров с территории Украины за последние десять дней.