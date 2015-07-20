После более чем недельной блокады открыли трассу Киев-Чоп в пределах Мукачево (фото)
Возле Мукачево сняты почти все специальные блокпосты, выставленные после стрельбы 11 июля. Остался только один при въезде/выезде из села Лавки.
Как сообщает Mukachevo.net, движение транспорта возобновлено на улице Данила Галицкого, которая была перекрыта в направлении выезда из города в сторону Львова, также можно ехать по трассе Киев-Чоп до села Кольчина, которая также была 8 дней заблокирована и весь транспорт пускали в объезд Кольчином.
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Кроме этого, как отмечает местное издание, на работу вышли и торговцы, которые продают фрукты на выезде из Мукачево в сторону Львова, где произошла перестрелка между членами "Правого сектора" и силовиками 11 июля.
Между тем, на вопрос почему столько времени была перекрыта трасса никто из правоохранителей ответить не может.
В то же время, со середины прошлой недели местные жители начали возмущаться по этому поводу, а жители сел и улиц, по которым пускали транспорт в объезд заблокированной части трассы, открыто заявляли, что у них буквально трясутся и трескаются дома.