Порошенко: те, кто из гранатометов и пулеметов лупят в Закарпатье - террористы и бандиты

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания, передает "5 канал".

Глава украинского государства подчеркнул, что те, кто из гранатометов и пулеметов лупят в Закарпатье – террористы и бандиты.

"То, что они шевроны патриотические повесили, сущность никак не меняется, и вина становится еще более тяжелой. Атаманщины в Украине не будет! Мы прошли этот опыт в 1917-1918 годах и потеряли государство", - подчеркнул Порошенко.

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При этом он заявил, что в то время, когда на фронте произошла активизация, в глубоком тылу начались столкновения, хорошо скоординированы с наступлением террористов.

"Это самый отдаленный регион. Не существует более отдаленных точек, чем Донбасс и Закарпатье... ... между тем, пока в регионе – худшие показатели мобилизации", - утверждает президент.

Напомним, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

Сегодня, 15 июля, первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил журналистам, что председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль.