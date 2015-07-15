Порошенко: те, кто из гранатометов и пулеметов лупят в Закарпатье - террористы и бандиты
На территории Украины атаманщины больше не будет.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания, передает "5 канал".
Глава украинского государства подчеркнул, что те, кто из гранатометов и пулеметов лупят в Закарпатье – террористы и бандиты.
"То, что они шевроны патриотические повесили, сущность никак не меняется, и вина становится еще более тяжелой. Атаманщины в Украине не будет! Мы прошли этот опыт в 1917-1918 годах и потеряли государство", - подчеркнул Порошенко.
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При этом он заявил, что в то время, когда на фронте произошла активизация, в глубоком тылу начались столкновения, хорошо скоординированы с наступлением террористов.
"Это самый отдаленный регион. Не существует более отдаленных точек, чем Донбасс и Закарпатье... ... между тем, пока в регионе – худшие показатели мобилизации", - утверждает президент.
Напомним, в Мукачево 11 июля произошла стрельба, в результате которой есть раненые и погибшие. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.
Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.
Сегодня, 15 июля, первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко сообщил журналистам, что председателем Закарпатской областной государственной администрации назначен Геннадий Москаль.