Руководство КРРТ требуют привлечь к ответственности за срыв перехода Украины на цифровое телевидение

Такое мнение высказал лидер ОО «Информационный майдан» Павел Билоножко, передает Нова Влада.

В частности, по мнению общественного деятеля, «провести реформы и перейти на «цифру» можно было бы вовремя, разрушив все коррупционные схемы и опять же вовремя отстранив от управления ведомствами и Концерна РРТ одиозных чиновников Януковича – Владимира Зверева, Александра Пивнюка и Владимира Ищюка, которые пытались и пытаются всеми силами сохранить свои хлебные должности».

«Власть, наконец, должна поставить логическую точку во всей этой истории с одиозными чиновниками, уволив Ищука с должности и назначив на должность главы стратегического госпредприятия патриота и человека с незапятнанной репутацией», - заявил Билоножко.

Напомним, конфликт в Концерне РРТ начался в апреле прошлого года, когда Кабинет министров назначил Александра Пивнюка новым руководителем КРРТ. После смены руководства координационный совет трудового коллектива концерна обвинил Пивнюка, его заместителя Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве ДНР/ЛНР. Координационный совет профсоюза также заявлял, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.

Кабмин уволил Пивнюка с должности гендиректора КРРТ в феврале 2015 года по обвинению в финансировании трансляции росийских каналов и саботаже возобновления вещания украинского телевидения на Донбассе.

Зверева правительство уволило 1 июля.