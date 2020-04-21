Полицейские ограничили въезд в Почаев, Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин
В город Почаев Тернопольской области, где зафиксировано распространение коронавируса, ограничен въезд, а Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.
Как отмечается в сообщении на сайте полиции Тернопольской области, такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА.
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"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездок людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно осуществляют санитарную обработку транспорта", - рассказали в полиции.
Отмечается, что такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции.
В полиции подчеркнули, что заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами, а также спецтранспорту.
Кроме того отмечается, что с 21 апреля Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.
Полицейские призвали жителей Почаева соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.
Как сообщал УНИАН, после выявления 13 больных в Почаеве, количество больных коронавирусом в Кременецком районе Тернопольской области за сутки выросло на 50% - до 42 человек. После этого район вышел на второе место в области по количеству больных COVID-19.
17 апреля у двух хористов Почаевской лавры выявили коронавирус.
19 апреля полицейские зафиксировали нарушение карантинных ограничений в ходе пасхального богослужения в Почаевской Свято-Успенской лавре - божественную литургию отправляли с участием значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию.