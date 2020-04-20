Карантин в Украине могут продлить до 12 мая - Ляшко

22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

Карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

"Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что по меньшей мере до 12 мая. Решение принимает правительство", - заявил Ляшко.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 в начале мая. Об этом президенту Украины на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. После прохождения пика правительство начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.