В МВД предупредили о возможности привлечения спецназа в случае грубых нарушений карантина на Пасху

Сейчас за правопорядком в стране следят почти 30 тысяч правоохранителей.

Правоохранители в случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников будут привлекать силы специального назначения.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, передает hromadske.

Он отметил, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлекли почти 30 тысяч правоохранителей. "Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - добавил Тандит.

По его словам, по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

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"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - пояснил он.

Советник министра уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

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"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - уточнил Тандит. Он также напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители уже готовятся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.

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