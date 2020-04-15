Когда заработает метро и общественный транспорт: в Мининфраструктуры дали свой прогноз
Восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться постепенно - с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавирус.
Как сообщает "Обозреватель", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"В случае положительной динамики, уменьшения количества больных и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", - сообщил он.
Министр уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.
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"О конкретных сроках говорить преждевременно Точно не раньше, чем в мае. Я бы прогнозировал июнь-июль", - сказал министр.
"Все зависит от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их соблюдаем, в частности самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, как не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех, кто рядом, а делаем это все дистанционно", - подчеркнул чиновник.
Ранее СМИ сообщали, что столичное метро могут запустить в начале мая.
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