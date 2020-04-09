Киевское метро могут запустить к 9 мая - СМИ
Работу киевского метро могут восстановить 8-9 мая, когда еще не будет большой нагрузки на метрополитен.
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Об этом сообщил "Апострофу" источник, близкий к правительству.
Что касается прекращения карантина, либо его существенного смягчения - например, восстановление общественного транспорта, в частности, работы метрополитена - этот вопрос будет рассматриваться после майских праздников.
"Если вспышки эпидемии не будет, то будет рассматриваться два варианта - значительное смягчение карантина или его полное прекращение. Основной вопрос - это восстановление работы общественного транспорта, чтобы до середины мая войти в рабочий режим", - подытожил собеседник.
Как сообщал УНИАН, в Украине пока не будут смягчать карантинные меры, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.
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