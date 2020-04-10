Не выпустят из дома: на Херсонщине из-за коронавируса полностью закрывают город

В Олешках Херсонской области в выходные введут дополнительные карантинные ограничения.

В городе Олешки Херсонской области в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в выходные введут дополнительные карантинные ограничения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято областной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ограничения вводятся на период с 11:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

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Как сообщил в Facebook Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

«На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома», - сообщил Воронов.

Олешки - город, где зафиксирована первая и пока единственная в Херсонской области смерть пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Вирус был выявлен у 68-летней медсестры, работавшей в местной больнице и умершей от пневмонии. Положительные результаты анализа на COVID-19 были получены уже после смерти и похорон женщины. Сейчас на обсервации находятся более 100 работников больницы.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, 9 апреля вирус лабораторно подтвердили у 59-летней сотрудницы Олешковской больницы.

Всего в Херсонской области лабораторно по состоянию на утро 10 апреля подтверждены 27 случаев COVID-19.

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