Борьба с эпидемией COVID-19 в Украине: эксперты оценивают усилия Зеленского в 2,5 балла из 5

Кадровую политику президента опрашиваемые эксперты оценили в 1,5 балла из 5.

Украинские эксперты оценивают борьбу президента Владимира Зеленского с эпидемией COVID-19 в 2,5 балла из 5.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 8 апреляКак передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

По его словам, экспертов просили оценить деятельность главы государства по шкале от 1 до 5, где 1 - очень неэффективно, а 5 - очень эффективно.

"По разным сферам мы получили несколько разные оценки, но они преимущественно низкие", - рассказал Сухарина.

Так, коммуникацию президента с обществом эксперты оценили в 2,6, борьбу с эпидемией COVID-19 в 2,5, ведение внешней политики - 2,1, инициирование необходимых реформ - 2,0, урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе - в 1,9 , а кадровую политику - в 1,5 балла.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля. Всего опрошено 58 экспертов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 человек выздоровели.