СМИ назвали дату, когда ждать смягчения карантина в Украине

Уже в апреле откроются небольшие магазины, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

Власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля.

Об этом говорится в проекте решения Совета национальной безопасности и обороны, сообщила в Telegram шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

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Согласно этому плану, уже в апреле откроются небольшие магазины, площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади, пишет издание.

С 1 мая откроются другие магазины, торговые центры, парикмахерские, рестораны и косметические салоны. Тогда же возобновится учебный процесс в школах.

Открывать границу СНБО пока не планирует, отмечают журналисты.

Празднование Пасхи запрещать не будут. В то же время действующие ограничения не позволяют посещать гостей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавируса нового типа COVID-19. Действовать они будут с 12 марта до конца апреля.

Все образовательные учреждения - детские сады, школы и вузы - были закрыты на карантин. Через несколько дней было принято решения закрыть все рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные заведения, спортивные клубы, магазины, кроме продуктовых.

Также был введен запрет на проведение массовых мероприятий. Также с 17 марта была окончательно закрыта граница Украины для иностранцев и прекращено движение транспорта, кроме собственного автотранспорта, - как внутри страны, так и за границу.