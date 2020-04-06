Радость, гнев и удивление: социологи рассказали о базовых эмоциях украинцев на карантине

Представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще испытывают радость и безразличие. Молодежи (30-39 лет) – гнев. Опрошенные среднего возраста чаще испытывают удивление.

Среди базовых эмоций украинцы на карантине зачастую испытывают радость, заинтересованность и волнение, реже - удивление, гнев, печаль и страх.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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«Среди базовых эмоций опрошенные чаще всего испытывают радость и интерес/волнение. Менее выраженные - удивление, гнев, печаль и страх. Еще менее выражены - отвращение, чувство вины, стыд и безразличие. Представители младшей возрастной группы (18-29 лет) чаще других испытывают радость и безразличие. Молодежи (30-39 лет) - гнев. Опрошенные среднего возраста чаще испытывают удивление. Интересно, что старшие реже других испытывают безразличие, неприязнь и удивление. Традиционно в старшем возрасте человек больше заботится о других - детях, внуках, о своем физическом состоянии, здоровье - переживает за это», - говорится в результатах опроса.

Кроме того, предварительное исследование показало, что сейчас украинцы переживают за здоровье близких гораздо больше, чем за свое собственное. В то же время, в старшем возрасте чаще наблюдается грусть/печаль. Интересным является также то, что старшая группа меньше испытывает страх, несмотря на то, что именно они - группа риска сегодня.

«Так, те, кто чаще начал смотреть новости в последнее время, чаще других отмечали, что испытывают страх и удивление - это не удивительно, потому что новости подают информацию и факты так, чтобы «продать» нам эмоции и «привязать» к просмотру. «Привязать» к негативным эмоциям всегда легче, чем к положительным, они лучше чувствуются, рефлексируются (человек думает о них и замечает их) и запоминаются. Негативные эмоции - это самые разрушительные стрессоры человеческой жизни», - отмечают авторы исследования.

«Те, кто больше употребляет алкоголя, чаще испытывают страх, неприязнь, гнев, удивление и печаль, следовательно, алкоголь не помогает улучшить эмоциональное состояние, а наоборот, погружает человека в деструктивные переживания. Те, кто стал реже общаться с друзьями и близкими, чаще испытывают печаль и гнев. Зато те, кто чаще общается с друзьями, чаще других испытывают радость. Социальная изоляция - это необычное и некомфортное для индивида состояние, люди - социальные существа, которые стремятся к аффилиации (быть вместе с другими, чувствовать принадлежность) и социальной фасилитации (требуют «усиления» от других людей, которые выступают мотиваторами деятельности и поведения)», - уточняется в опросе.

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Между тем, отмечается, что те, кто стал чаще заниматься сексом и делать онлайн-покупки, больше других испытывают удивление и радость и значительно меньше - печаль.

Также наблюдается тенденция, что те, кто стал реже заниматься спортом, своим хобби или просто слушать музыку, чаще других имеют отрицательные эмоции: печаль, гнев и страх. Те, кто стал больше спать, больше чувствуют безразличие, отвращение и гнев. Те, кто стал больше бывать на свежем воздухе, чаще испытывают радость (здесь срабатывают физические параметры среды, которые способны улучшить эмоциональный фон), но одновременно в них повышенное чувство вины (что связано с карантинными ограничениями).

Интернет-опрос проводился 1-2 апреля методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) и осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 4%.