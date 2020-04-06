Кличко заверил, что в Киеве не будут отключать лифты из-за коронавируса

Если лифт в доме не работает, это не значит, что его отключили городские службы, а значит, что есть неисправность и ее устраняют, заявил мэр.

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию, что в городе могут отключить лифты для противодействия распространению коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя распространение в социальных сетях информации, что якобы городские власти планируют отключить лифты в домах, чтобы остановить распространение инфекции.

"Городские власти не собираются отключать лифты. Понятно, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. Коммунальные управляющие компании, согласно графику, обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает, это не значит, что его отключили городские службы. А значит, что есть неисправность и ее устраняют. С заявкой о неисправности лифта обращайтесь в контактные центры города 15-51 или 15-57", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что коммунальные службы проводят дезинфекцию помещений жилого фонда. "Обрабатывают дезинфекторами подъезды в домах - ручки на дверях и окнах, лифтовые кабины, перила, места, в которых люди касаются всего. В Киеве, напомню, 11,5 тысяч жилых домов", - сказал Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросла на 22 человека.