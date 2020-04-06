Ужесточенный карантин на Буковине: Черновицкую область закрыли на въезд и выезд
11:32, 06 апреля 2020Общество
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На территорию области теперь могут проехать только грузовики с товарами первой необходимости.
Черновицкая область ввела дополнительные строгие ограничения / фото УНИАН
Черновицкая область ввела еще более жесткие ограничения на движение транспорта.
Об этом сообщает ТСН.
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Так, с сегодняшнего дня на территорию области могут проехать только грузовики с товарами первой необходимости.
Пассажирским автомобилям проезды через границы региона запрещены. Исключения делают лишь для жителей области, которые возвращаются домой.
Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области двое детей с подозрением на коронавирус находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в медицинских учреждениях области находятся трое пациентов в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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