Ужесточенный карантин на Буковине: Черновицкую область закрыли на въезд и выезд

На территорию области теперь могут проехать только грузовики с товарами первой необходимости.

Черновицкая область ввела еще более жесткие ограничения на движение транспорта.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, с сегодняшнего дня на территорию области могут проехать только грузовики с товарами первой необходимости.

Пассажирским автомобилям проезды через границы региона запрещены. Исключения делают лишь для жителей области, которые возвращаются домой.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области двое детей с подозрением на коронавирус находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в медицинских учреждениях области находятся трое пациентов в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.