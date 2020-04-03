Шмыгаль объяснил, когда правительство ослабит карантин в Украине
12:30, 03 апреля 2020Общество
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Сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров при снижении динамики заболеваемости коронавирусом планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине, о чем в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов», - сказал он.
По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.
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