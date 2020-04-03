Кабмин утвердил ужесточение карантина: премьер Шмыгаль обратился к украинцам (видео)

В частности, будет запрещено передвигаться более двух лиц, кроме случаев, когда речь идет о сопровождении детей.

Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в связи с карантином, введенным из-за угрозы коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он отметил, что правительственное решение будет обнародовано позже.

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В частности, будет запрещено передвигаться более двух лиц, кроме случаев, когда речь идет о сопровождении детей.

«Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения Правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение КМУ в ближайшее время будет официально опубликовано», – говорится в сообщении к видео.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 138 новых случаев коронавирусной болезни, из них госпитализировано в учреждения здравоохранения 79 человек, среди которых 5 детей.

Всего в Украине на 10:00 3 апреля зарегистрировано 942 случая коронавирусной болезни, из которых в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек, среди них 25 детей. Искусственная вентиляция легких из всех 477 лиц, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, проводится 16 лицам с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Полностью выздоровели от коронавируса 19 человек, 23 человека умерли, из них 3 - за прошедшие сутки.

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