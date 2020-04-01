В Киев из Китая прибыла новая партия тестов на коронавирус и средств защиты для медиков – Зеленский

Отдельной доставкой в Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов, а из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

В Киев прибыл очередной груз из Китая с несколькими десятками тысяч респираторов, костюмов защиты, 300 тысячами экспресс-тестов на коронавирус, а также 40 тысячами пар защитных очков.

Читайте такжеВ Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защитыОб этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Эти очки должны быть распределены среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей», – отметил президент.

При этом он акцентировал внимание на личной ответственности за распределение полученных средств защиты руководителей районов и мэров городов.

«Подчеркну, этот и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины», – заявил Зеленский.

Отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов.

«Также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста», - сказал Зеленский.

Кроме того, он напомнил о принятых на заседании правительства решениях, касающихся поддержки пенсионеров. Так, ежемесячную доплату в размере 500 гривень получат люди старше 80 лет. А доплату в апреле в размере 1 тысячи гривень получат пенсионеры, у которых пенсия менее 5 тысяч гривень.

Зеленский отметил, что соответствующие решения правительства требуют принятия изменений в Государственный бюджет: «Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку».

«Сохраняем спокойствие и холодную голову. Останемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут», – добавил президент.

Ранее УНИАН сообщал, что в ОП заявили о намерении увеличить количество высокоточных тестов на коронавирус до 1 миллиона.