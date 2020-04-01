В Киев из Китая прибыла новая партия тестов на коронавирус и средств защиты для медиков – Зеленский
В Киев прибыл очередной груз из Китая с несколькими десятками тысяч респираторов, костюмов защиты, 300 тысячами экспресс-тестов на коронавирус, а также 40 тысячами пар защитных очков.
Читайте такжеВ Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защитыОб этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Эти очки должны быть распределены среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей», – отметил президент.
При этом он акцентировал внимание на личной ответственности за распределение полученных средств защиты руководителей районов и мэров городов.
«Подчеркну, этот и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины», – заявил Зеленский.
Отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов.
«Также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста», - сказал Зеленский.
Кроме того, он напомнил о принятых на заседании правительства решениях, касающихся поддержки пенсионеров. Так, ежемесячную доплату в размере 500 гривень получат люди старше 80 лет. А доплату в апреле в размере 1 тысячи гривень получат пенсионеры, у которых пенсия менее 5 тысяч гривень.
Зеленский отметил, что соответствующие решения правительства требуют принятия изменений в Государственный бюджет: «Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку».
«Сохраняем спокойствие и холодную голову. Останемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут», – добавил президент.
Ранее УНИАН сообщал, что в ОП заявили о намерении увеличить количество высокоточных тестов на коронавирус до 1 миллиона.