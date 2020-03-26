Канал ПЛЮСПЛЮС и МОЗ Украины подготовили ролик о том, чем занятся детям дома на карантине (видео)

Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС по заказу Минздрава Украины и Общества Красного Креста Украины, подготовил анимационный ролик, где Трыкутя, Квадрик и Кружко рассказывают, что ребенок может сделать, чтобы провести карантин с пользой.

В ролике собраны такие «супергеройское» советы для детей как: поддерживай близких через интернет или по телефону; уничтожай микробы – помоги родителям прибраться дома; дай родителям возможность немножко отдохнуть; ежедневно узнавай что-то интересное и рассказывай друзьям; быть умником круто – вовремя делай домашние задания; ежедневно делай зарядку и пей много воды.





«Этот ролик является продолжением «супергеройского» проекта телеканала ПЛЮСПЛЮС. Где мы помогаем детям найти в себе силы простыми шагами, не только бороться с вирусом, но и получить плюс от карантина путем предлагаемых нами действий. Мы надеемся, что серия наших роликов поможет родителям построить с детьми мостик доверия и вместе наслаждаться временем проведенным дома», – отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов группы 1+1 media.

Напомним, что этот ролик является продолжением серии роликов о детской «суперсиле» перед вирусом. Ранее ПЛЮСПЛЮС подготовил анимационные ролики о том, как вести себя детям, чтобы не заразиться коронавирусом и серию зарядок для детской активности дома.