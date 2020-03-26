На границе с Польшей образовалась огромная очередь из украинцев (видео)

Сотни украинцев ежедневно пытаются вернуться домой.

На польско-украинской границе после того, как Польша частично закрыла пункты пропуска, образовалась огромная очередь из желающих вернуться в Украину.

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В сети появилось видео, на котором можно увидеть ажиотаж на автомобильном пункте пропуска Дорогуск-Ягодин. Граждане Украины ждут, когда их впустят домой.

По словам очевидцев, огромные очереди на этом пропускном пункте собираются ежедневно.

Граждан Украины на границе отводят под навес, оформляют, после чего оставляют дожидаться автобусов.

С 27 марта Украина полностью закрывает границы для пассажирских перевозок.

Ранее был обнародован перечень пунктов пропуска, на которых можно пересечь границу Украины на автомобиле.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украину из Польши на поезде вернулись еще 600 граждан. На самочувствие никто из них не жаловался.