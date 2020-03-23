Где можно пересечь границу на автомобиле: обнародован перечень пунктов пропуска

Пограничники напоминают, что для недопущения распространения COVID-19 Украина и большинство соседних стран ограничили въезд иностранцев на свою территорию.

Государственная пограничная служба Украины обнародовала перечень пунктов пропуска, где можно пересечь границу автотранспортом.

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Как говорится в сообщении ГПСУ, для недопущения распространения заболеваемости COVID-19 Украина и большинство соседних стран ограничили въезд на свою территорию иностранцев.

В то же время, ряд пунктов пропуска и в дальнейшем функционируют со стороны Украины и сопредельных стран.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: «Сеньковка-Веселовка», «Новые Яриловичи - Новая Гута», «Славутич - Комарин»;

в Киевской области: «Вильча - Александровка»;

в Житомирской области: «Выступовичи - Новая Рудня»;

в Ривненской области: «Городище - Верхний Теребежев», «Прикладники - Невель»;

в Волынской области: «Дольск - Мохро», «Доманово - Мокраны», «Пулемец - Томашовка».

На границе с Польшей:

во Львовской области: «Рава-Русская - Гребенне» и «Краковец - Корчева»;

в Волынской области: «Ягодин - Дорохуск».

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: «Малый Березный - Убля», «Ужгород - Вышне-Немецке».

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: «Лужанка - Берегшурань», «Вилок - Тисабеч», «Косино - Барабаш», «Звонково - Лонья» и «Чоп (Тиса) - Захонь».

На границе с Румынией:

в Закарпатской области: «Дьяково - Халмеу»;

в Черновицкой области: «Порубное - Сирет».

На границе с Молдовой:

в Одесской области: «Паланка – Маяки - Удобное», «Староказачье - Тудора», «Рени - Джюрджюлешть», «Табаки - Мирное»;

в Винницкой области: «Могилев-Подольский - Отач»;

в Черновицкой области: «Россошаны - Бричень», «Мамалыга - Кривая».

На границе с Россией:

в Харьковской области: «Чугуновка - Вериговка», «Плетеневка - Шебекино», «Гоптовка - Нехотеевка»;

в Сумской области: «Великая Писаревка - Грайворон», «Юнаковка - Суджа», «Бачевск - Троебортное», «Екатериновка - Крупец»;

в Черниговской области: «Гремяч - Погар», «Сеньковка - Новые Юрковичи»;

в Луганской области: «Меловое - Чертково», «Просяное - Бугайовка», «Танюшовка - Ровеньки».