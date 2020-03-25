В Украине вводится режим чрезвычайной ситуации

В настоящее время режим вводится сроком на 30 дней.

Сегодня Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Мы предлагаем решением правительства ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране", - заявил перед принятием решения министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также принято решение о переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации и продлении карантина.

"Предлагается ... продление действия карантина с 3 апреля до 24 апреля", - сказал перед принятием решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Дополнительно к этому решению Кабмин постановил: должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств; привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы; все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию; оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.