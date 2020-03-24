КГГА рассматривает обустройство под госпиталь для больных COVID-19 выставочный центр на "Левобережной"

Три года назад именно в этом помещении состоялось «Евровидение».

Киевская городская государственная администрация рассматривает помещение международного выставочного центра на «Левобережной» под госпиталь для больных COVID-19.

Об этом в комментарии ТСН сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Читайте такжеКарантин в Днепре: в городе дезинфицируют остановки и подъезды домов (видео)

Однако, отметил он, решение будет приниматься в случае резкого увеличения количества инфицированных.

Три года назад именно в этом помещении состоялось «Евровидение».

В то же время, по словам мэра столицы, в Киеве есть еще шесть баз в медучреждениях, готовых принять больных коронавирусом киевлян.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зарегистрированы 97 случаев инфицирования COVID-19.