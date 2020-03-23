На Львовщине вводят чрезвычайный режим из-за больного COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации вводится с 24 марта по всей области.

На Львовщине вводят режим чрезвычайной ситуации после зарегистрированного в области случая инфицирования опасным типом коронавируса COVID-19.

Об этом в Facebook проинформировал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

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Решение по чрезвычайному режиму приняли сегодня вечером, 23 марта.

«Комиссия приняла решение ввести на территории области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020 года. Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации», – говорится в тексте сообщения.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабмин принял введение чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.