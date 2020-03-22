В Сумах с завтрашнего дня останавливается почти весь коммунальный транспорт – будут выполняться только спецрейсы

Также отменяется перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.

В Сумах с завтрашнего дня, 23 марта, останавливается работа городского коммунального пассажирского транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 22 марта, принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

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Согласно сообщению, решение вступает в силу с момента обнародования, которое уже размещено на официальном сайте горсовета.

Следовательно, на территории г. Суммы работу городского автомобильного и электрического пассажирского транспорта коммунального предприятия «Электроавтотранс» (кроме маршрутов №57А «Барановка – Центр», №64А «Добровольная – Центр» и №59А «Басы – Центр») прекращается с 00 час. 01 мин. 23 марта до окончания карантина на регулярных маршрутах города.

Вместе с тем, коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов по доставке работников больниц, крупных бюджетообразующих предприятий и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, для ограничения пребывания в местах скопления лиц преклонного возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19) с 23 марта отменяется перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.