Исчезли тысячи машин: появились фото опустевшей парковки самого большого ТРЦ в Украине

До введения карантина посещаемость ТРЦ в день достигала сотни тысяч человек.

Самый большой торгово-развлекательный центр в Украине и Европе Lavina Mall в Киеве закрыл свои двери для посетителей и прекратил проведение массовых развлекательных мероприятий. Сейчас в ТРЦ можно попасть только для того, чтобы отовариться в продуктовом магазине.

Отметим, что до введения карантина посещаемость ТРЦ в день достигала сотни тысяч человек, а его парковки всегда были до отказа забиты автомобилями. Однако в последние дни одна из парковок ТРЦ опустела полностью, на другой наблюдаются немногочисленные авто посетителей, приехавших за продуктами питания.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В Киеве с 17 марта приостанавливают работу ТРЦ, заведения общественного питания, спорткомплексы, учреждения бытового обслуживания и др.