СБУ задержала гражданина Ливана по подозрению в финансировании террористов "Хезболлы"

Как сообщает пресс-центр СБУ, организатор транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ, стран Европы, причастен к совершению особо тяжких преступлений на территории Республики Молдова.

Читайте такжеСБУ перекрыла канал переправки боевиков "Исламского государства" через Украину

В апреле 2014 года большинство членов банды были задержаны молдавскими правоохранителями по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение. С целью избежания уголовной ответственности злоумышленник каналами нелегальной миграции, сбежав от молдавского правосудия, длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС.

Транснациональная преступная группировка проверяется на причастность к финансированию международной террористической организации "Хезболла".

Задержание злоумышленника является результатом совместной кропотливой работы СБУ и спецслужб Республики Молдова. Начата процедура его экстрадиции.