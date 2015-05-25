Лидер "Хезболлы" назвал ИГ беспрецедентной опасностью

03:06, 25 мая 2015
Мир
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 Миру грозит беспрецедентная в истории опасность, исходящая от воюющих в Сирии джихадистов "Исламского государства" и связанных с "Аль-Каидой" боевиков.

ИГ/ REUTERS

Об этом  заявил лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла, передает Русская служба Би-би-си

В своем видеообращении Насралла впервые признал, что "Хезболла" воюет в соседней Сирии на стороне президента Башара Асада.

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Он призвал своих ливанских критиков поддержать операции движения в Сирии. По словам Насраллы, поддержка оппонентов Асада не спасет их от джихадистов.

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