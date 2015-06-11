Пожар на нефтебазе под Киевом почти потушили, ожидаются еще два локальных взрыва - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня во время брифинга в Киевской области.

«Локализация пожара уже подошла к финальной стадии, мы ожидаем еще возможно два локальных взрывы двух больших цистерн. Фактически пожар будет полностью прекращен», - заявил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что нефтебазу под Киевом, на которой произошел масштабный пожар, в 2014 году проверяли 5 раз.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным МОЗ, погибли пять человек и 14 пострадало. Тушение пожара продолжается до сих пор.