Количество погибших на горящей нефтебазе под Киевом возросло до 5 человек - Турчинов

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

«Чрезвычайная ситуация в Киевской области подняла много проблемных вопросов», - отметил он.

По его словам, спасатели ГСЧС продемонстрировали мужество в борьбе с огнем и сделали все, чтобы локализовать пожар, «даже ценой своих жизней - трое спасателей погибли во время исполнения своих обязанностей». «Однако, во время пожара погибли пять человек», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли 4 человека и 14 пострадали.

Ликвидация пожара продолжается до сих пор.