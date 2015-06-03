СБУ "на горячем" задержала в Харькове диверсанта при попытке подрыва железнодорожного пути

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, террорист планировал совершить диверсию по прямому указанию представителей так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".

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Он изготовил взрывное устройство из двух мин - противотанковой ТМ-62 и "прилипающей" мины СПМ. Электродетонатор был выведен на мобильный телефон.

Диверсант содержится под стражей. Открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 мая, СБУ задержала трех членов диверсионной группы, причастных к ряду резонансных преступлений в Харьковской области.