СБУ задержала в Харькове трех диверсантов, которые тренировались на базах ГРУ в России

Как написал в Facebook советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, 30-31 мая СБУ совместно с прокуратурой в Харькове успешно провели масштабную спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, причастных к организации и совершению девяти резонансных преступлений.

Читайте такжеСБУ задержала диверсанта, который планировал теракт в Киеве на "марше белых платочков"

В частности, советник председателя СБУ проинформировал, что указанная преступная группировка причастна к обстрелу из реактивных огнеметов МРО-А зданий объединенного райвоенкомата Орджоникидзевского и Фрунзенского районов Харькова (08 сентября 2014 года) и офиса волонтерской организации по ул. Лебединской (26 сентября 2014 года).

Кроме того, группировка причастна к подрыву с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) железнодорожного пути на мосту возле станции "Новожаново" Южной железной дороги (31 марта 2015 года); попытки подрыва цистерн со сжиженным газом на территории одного из предприятий Харькова (11.01.2015 года); выстрелов из гранатометов и огнеметов по железнодорожных поездах, организации взрывов на железнодорожных станциях с применением мин.

"В результате спецоперации задержаны трое граждан Украины 1980, 1981 и 1989 года рождения", - отметил Лубкивский.

В этой связи он отметил, что в результате неотложных следственных действий было установлено местонахождение и в ходе обысков изъято беспрецедентнобольшой арсенал оружия, к которому относятся снайперские винтовки "Винторез" и СВД (с патронами в количестве 400 шт.); реактивный огнемет МРО-А; автоматы Калашникова (с патронами в количестве 1000 шт.); пистолеты Макарова, бесшумный пистолет 6П9, около двух тысяч патронов различного калибра; подствольные гранатометы (с зарядами ВОГ-25 в количестве 70 шт.); мины, тротил и пластид общим весом более восьми кг; более 80 гранат различных модификаций; 240 детонаторов и другое взрывное оборудование.

"Во время допросов было установлено, что задержанная диверсионная группа неоднократно выезжала в Российскую Федерацию. Там боевики были завербованы, прошли основательную подготовку на базах ГРУ Генштаба ВС РФ, в частности в Краснодарском крае", - добавил советник главы СБУ.

Задержанным объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 113 (диверсия), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Продолжается поиск других членов ДРГ.