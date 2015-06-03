В Украине к уголовной ответственности привлекли 53 россиян - СБУ

За совершение терактов, диверсий, участие в незаконных вооруженных формированиях, преступлений против украинской государственности к уголовной ответственности привлекаются 53 гражданина РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"У нас на сегодняшний день привлекаются к уголовной ответственности 53 гражданина Российской Федерации. Из них 47 - за террористическую деятельность, незаконное хранение оружия, участие в террористических организациях, двое - за шпионаж в пользу РФ", - сказал Вовк.

Он отметил, что 10 дел уже рассмотрены судами и вынесены приговоры.

Также Вовк отметил, что 28 российских граждан, начиная от Игоря Гиркина и других главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", объявлены Украиной в розыск.

"Я надеюсь, они со временем будут объявлены в розыск по линии Интерпола", - добавил Вовк.