Главарь боевиков "Кэп" числится в российском розыске за кражу сухого обезжиренного молока - СМИ

Согласно материалам уголовного дела № 413863 (следователь 1-го отдела следственной части следственного управления УВД по СВАО Воробьев) Сергей Великородный и уроженец Мордовии Юрий Игошкин (с 2004 года разыскивается службой безопасности Сбербанка) в апреле 2011 года заключили с ООО «СВ Трейд» договор на хранение 80 т сухого обезжиренного молока на сумму 9 млн руб, пишет Новая газета.

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Товар хранился в Москве на складе по адресу: ул. Складочная, д. 6. Однако когда через месяц гендиректор «СВ Трейд» прибыл забирать товар, его не оказалось на месте. Как выяснили следователи, Великородный и Игошкин сбыли молочный порошок некоей фирме «Меркурий» за 8 млн 369 тыс. руб. и скрылись в неизвестном направлении.

После объявления в федеральный розыск Игошкина вскоре задержали, а Великородный скрывался у своих родственников в Чугуеве Харьковской области, где вел весьма праздный образ жизни.

По словам «разыскника» из столичной полиции, «мы бы давно взяли этого Великородного, но он сначала свинтил в Крым, а потом объявился в окружении Стрелкова. Сами понимаете, если в Донецк прибудет опергруппа задерживать Кэпа, нас там перестреляют».

На Донбассе беглый Кэп сначала командовал Семеновским батальоном, а затем — «восточной группой» (штаб в городе Снежном). После загадочного исчезновения "по семейным обстоятельствам" "министра обороны ДНР" Виктора Кононова («Царь») Великородный некоторое время исполнял его обязанности и 9 мая командовал парадом в Донецке. Ему присвоили звание полковника, к тому же он — полный кавалер ордена Славы «ДНР». В наградном листе замминистра указал, что будто бы окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и ушел в запас в звании капитана.

Остается добавить, что на гендиректора «СВ Трейд» Дмитрия З., доверившего товар Великородному и Игошкину, якобы повесили долг — 9 млн руб. плюс проценты, и к нему несколько раз приезжали для разборок бандиты из Новороссийска, пишет издание.