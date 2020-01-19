Прощание с жертвами трагедии "Боинга" МАУ: в "Борисполь" продолжают прибывать люди (фото)

Проститься с погибшими можно на территории аэропорта сегодня до 19.00.

К терминалу «В» международного аэропорта «Борисполь» прибывают люди, чтобы почтить память погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране.

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Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии прощания присутствовали, в частности, работники авиакомпании «Международные авиалинии Украины», чей самолет был сбит ракетой под Тегераном 8 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, попрощаться с погибшими в авиакатастрофе украинцами можно в аэропорту «Борисполь» сегодня, 19 января, до 19.00.

Тела погибших пассажиров и членов экипажа рейса PS752 на катафалках доставили с военного аэродрома в терминал «В».

Борт с телами, который приземлился около 11.00, встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена ​​экспертная группа из Украины.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

17 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Иран согласился передать Украине «черные ящики».