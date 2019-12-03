Суд до сих пор не вынес приговор за убийство АТОшника Олейника в центре Киева, совершенное 2,5 года назад (видео)

Приговор подозреваемому уже должны были вынести, но судебное заседание перенесли на 17 декабря.

После 2,5 лет со дня убийства участника АТО Сергея Олейника в центре столицы, суд еще не вынес приговор по делу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Шевченковский райсуд столицы продолжает рассматривать дело обвиняемого Анатолия Чивикова в том, что вблизи Золотых Ворот на глазах десятков очевидцев он убил Олейника. Подозреваемый набросился на него с ножом, когда АТОшник вступился за своего сына. Тот играл на улице на электронном пианино, а пьяный злоумышленник пытался забрать у парня деньги.

Сегодня должен быть приговор, но судебное заседание перенесли на 17 декабря. Единственное, подозреваемому продлили меру пресечения - еще 2 месяца он будет оставаться под стражей.

Защитники подозреваемого говорят, что будут подавать апелляцию и они хотят изменений в составе судей. Родные же погибшего считают, что защита Чивикова пытается затянуть рассмотрение дела.

Подозреваемого Анатолия Чивикова задержали 2,5 года назад буквально через час после убийства АТОшника. Правоохранители нашли Чивикова на чердаке собственного дома, где он скрывался – его сразу отправили за решетку.

Чивиков утверждает, что ему тогда мешала громкая музыка – он живет неподалеку от места, где сын погибшего постоянно играл. Собственно, из-за этого, когда он был навеселе, и произошел конфликт. Сейчас он говорит, что не совершал преступления и должен быть еще один нож.