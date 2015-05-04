Украина провалила спасательную операцию в Непале - депутат

Правительство для эвакуации украинцев отправило в Непал Ил-76 Министерства обороны, который является военным самолетом и его передвижение требует специальных согласований с другими государствами. В то же время в ГСЧС есть пожарные самолеты Ан-32П, которыми в свое время забирали граждан из Ливии.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"Но, если бы мы отправили в Непал самолеты Ан-32, которые являются легкими и которые может принимать аэропорт Катманду, то нужно было бы сделать не одну дозаправку, а больше, но задача, поставленная Президентом, была бы выполнена оперативно. Наши граждане, и те, кто полетели их спасать, уже давно были бы дома. А сейчас нужно эвакуировать и тех, кто в Непале, и тех горе-спасителей, которые находятся в Индии", - отметил политик

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По его мнению, уже можно утвердительно говорить, что Украина провалила спасательную операцию в Непале. При землетрясениях помощь предоставляется в течение первых трех суток, которые считаются золотым временем. Власть уже десятые сутки безуспешно пытается хотя бы забрать уцелевших людей, но в итоге поставила членов спасательной экспедиции в такую же ситуацию, в которой находятся те, кто нуждаются в помощи.

"Все это стало возможным лишь благодаря некомпетентным популистам, которые сидят в правительстве. Это именно тот случай, когда из-за непрофессионализма страдает каждый украинец, даже если ему захотелось убежать от опеки чиновников аж в Непал. Другими словами - если ты украинец, от правительства «камикадзе» тебе не спрятаться даже в Гималаях", - подчеркнул Балога.