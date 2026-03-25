Названы самые популярные автомобили в Европе

Рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце вырос на 1,4% в годовом исчислении, достигнув 865,4 тысячи единиц. Такие данные приводит Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

Гибридные электромобили заняли 38,7% рынка по количеству регистраций и остаются самым популярным выбором в Евросоюзе. Доля рынка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями сократилась с 38% в феврале 2025 года до 31%.

Регистрации новых автомобилей в ЕС по типам силовых установок:

гибриды (HEV) – 334 791 единица (+10%);

бензиновые автомобили – 199 910 единиц (-18%);

электромобили (BEV) – 158 280 единиц (+21%);

плагин-гибриды (PHEV) – 83 772 единицы (+32%);

дизельные автомобили – 70 366 единиц (-13%);

прочие типы – 18 318 единиц (-40%).

Всего с начала года в ЕС зарегистрировано 1 664 680 новых легковых автомобилей, что на 1,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

