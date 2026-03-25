Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения присутствия на Африканском континенте

Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия на Африканском континенте. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время межведомственного координационного совещания, посвященного этой тематике.

В совещании под председательством главы ОП приняли участие министр иностранных дел, представители Офиса президента, Кабинета Министров, Службы внешней разведки и ГУР МО, а также специалисты по ситуации на Африканском континенте.

"Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру и таким образом продвигать собственные экономические, безопасности и другие интересы в любой точке планеты", – подчеркнул Буданов.

Он добавил, что в предыдущие годы украинские специалисты различных профилей были недостаточно вовлечены в обеспечение интересов Украины в Африке.

Участники совещания определили перечень приоритетных стран на Африканском континенте (регион Магриба и Подсахарской Африки), а также государства, международные организации и региональные объединения, финансовые механизмы которых могут быть использованы для продвижения интересов Украины в регионе.

По итогам совещания его участники согласовали проект плана мероприятий по реализации принятых решений и рекомендовали представить его на рассмотрение Кабинета Министров. После этого соответствующие министерства и ведомства получат поручение по обеспечению надлежащего и своевременного выполнения этого плана.

Вас также могут заинтересовать новости: