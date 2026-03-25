Дешевая альтернатива F-35: Южная Корея представила новый истребитель

Южная Корея приступила к развертыванию собственного истребителя, позиционируя его как более дешевую альтернативу самолету F-35 Lightning II от Lockheed Martin. Как отмечает Bloomberg, на фоне войны в Иране страны Персидского залива активизируют усилия по укреплению своей обороны.

Президент Ли Чжэ Мён во время церемонии в городе Сачхон заявил, что первый самолет, сошедший с производственной линии, уже готов к вводу в эксплуатацию.

"Наш истребитель, созданный собственными силами для защиты нашего неба, наконец готов к боевому применению", – отметил он.

Речь идет об истребителе KF-21 Boramae, который должен стать как основой для собственных ВВС, так и экспортным продуктом. Таким образом Южная Корея стремится уменьшить зависимость от поддержки США в сфере безопасности, хотя остается одним из ключевых союзников Вашингтона и уже закупает F-35.

Ожидается, что Индонезия подпишет контракт на 16 самолетов во время визита президента Прабово Субианто в Сеул в конце месяца. Ранее Джакарта участвовала в разработке проекта, однако впоследствии сократила финансирование и уменьшила запланированную закупку с 48 самолетов.

Аналитики отмечают, что война в Иране усилила внимание к роли авиации в сдерживании, нанесении ударов и интеграции систем ПВО. Страны Персидского залива, которые до сих пор полагаются на устаревшие истребители, такие как F-15 и F-16, вероятно, ускорят модернизацию. Это открывает возможности для KF-21, особенно учитывая ограниченный доступ к F-35 в регионе – на данный момент только Саудовская Аравия получила разрешение на его закупку.

Президент Ли подчеркнул, что KF-21 уже вызвал значительный интерес в мире благодаря своим характеристикам, низким затратам на обслуживание и возможности модернизации. По его словам, правительство рассматривает этот проект как шаг к вхождению страны в четверку мировых лидеров оборонной промышленности.

Ранее представитель ВВС Объединенных Арабских Эмиратов посетил Сачхон и даже принял участие в испытательном полете KF-21.

На данный момент единственным заказчиком самолета остаются южнокорейские ВВС, которые должны получить первые поставки уже во второй половине года. Производитель – Korea Aerospace Industries – пока не раскрывает стоимость одного истребителя.

"Событие произошло на фоне роста спроса на оборонную продукцию: война на Ближнем Востоке продолжается уже четвертую неделю без признаков деэскалации. Акции производителей систем ПРО, в частности LIG Nex1 и Hanwha Aerospace, существенно выросли, опередив общий индекс KOSPI", – пишет СМИ.

Напомним, недавно специалисты рассказали об американском истребителе F-35, который является представителем пятого поколения. Его радиолокационная заметность составляет примерно 0,0015 квадратных метра. В отличие от старых самолетов-невидимок, этот борт имеет радиолокационно-поглощающие материалы, встроенные непосредственно в его композитное покрытие. По словам экспертов, на экранах вражеских радаров он, стоимостью 100 миллионов долларов, выглядит не больше обычного мяча для гольфа.

Вас также могут заинтересовать новости: