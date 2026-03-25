В 'ПриватБанке' резко подешевела валюта: сколько стоит доллар сегодня

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 25 марта, снизился на 15 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 15 копеек и составляет 51,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в среду подешевел до 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также снизился и составляет 51,28 гривни.

Нацбанк установил на 25 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,89 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 марта подорожал на 8 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,37 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

