Россия нарушила 'негласную договоренность': эксперт о ударе России в разгар рабочего дня

Украина нанесет ответные удары в случае такой атаки со стороны РФ, считает эксперт.

Днем 24 марта РФ нанесла массированный удар по Украине. И эта атака была нетипичной, поскольку фактически нарушила "негласную договоренность". Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Последние 2–3 года существовала такая негласная договоренность, что удары в рабочее время, в светлое время суток, почти не наносились. Я не имею в виду прифронтовые Краматорск, Славянск, Сумы. Я не думаю, что это было где-то прописано, но была вот такая негласная договоренность. Россияне в очередной раз показали, что они агрессоры и не соблюдают вообще никаких правил ведения войны", – сказал Жирохов.

В то же время он отметил, что ожидает ответа Сил обороны на такой удар России.

"Я думаю, что в ближайшее время будет ответ. Но я думаю, что для его выполнения потребуется несколько дней. И россияне увидят именно адекватный ответ. Потому что вот это по центру Львова, по центру Ивано-Франковска, по центру Тернополя, ну, это вообще переходит всякие границы", – добавил Жирохов.

Атака России 24 марта: что известно

В Воздушных силах ранее сообщили, что в период с 09:00 до 18:00 24 марта российские оккупанты запустили по Украине 556 ударных БПЛА. В целом же, в течение суток, РФ использовала почти тысячу "Шахидов" для удара по Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате российской атаки есть погибшие. Также известно о как минимум 40 пострадавших. Президент назвал эту атаку "абсолютным извращением" и отметил, что это может нравиться только таким, как Путин.

