ПВО в Крыму практически отсутствует: эксперт о ударах по 'Цирконам'

Кроме того, у РФ есть проблемы с защитой собственной территории.

Главному управлению разведки удалось поразить пусковые установки ракет "Циркон" благодаря систематическому уничтожению ПВО на территории временно оккупированного Крыма. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Это подтверждает тезис о том, что ПВО в оккупированном Крыму практически не существует. И наши беспилотники могут свободно летать над всем Крымом и выявлять такие лакомые цели. Если мы до этого говорили, что там за день выбили одну систему ЗРК, затем радиолокационную станцию выбили на следующий вечер. Вот это и было пробиванием коридора в системе ПВО, которое позволяет наносить такие удары", – сказал Жирохов.

Он также прокомментировал удары Сил обороны по территории РФ. В частности, он отметил, что сейчас украинские дальнобойные БПЛА чувствуют себя "более свободно" в небе над Россией.

"Качество ПВО россиян сильно ухудшилось. Те системы ПВО, которые есть, они стянули в Москву, в Санкт-Петербург, сбивать нечем. Но говоря о наших ударах, мы до сих пор мало понимаем, сколько запущено дронов и сколько они поразили целей. Конечно, это минус для российского нефтяного бизнеса, нефтяного экспорта, но нужно понимать, во сколько это обходится нашему бюджету", – добавил Жирохов.

Поражение "Цирконов": что известно

Ранее в ГУР сообщили об успешных ударах по колонне пусковых установок "Бастион-М" России, которая двигалась к позициям во временно оккупированном Крыму. Отмечалось, что в результате атаки была уничтожена одна установка и повреждена другая. Также были уничтожены сами ракеты "Циркон", которые запускаются с этих установок.

По подсчетам аналитиков Defence Express, у РФ в целом могло быть до 3 таких установок. Соответственно, поражение одной и повреждение другой может сильно повлиять на возможности России применить эти ракеты для ударов по Украине.

