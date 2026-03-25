Не долетают или не взрываются: что не так с американскими ракетами Tomahawk, – Forbes

Неразорвавшиеся боеголовки находят в разных странах, а многомиллионные контракты на модернизацию не гарантируют надежности.

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, которые десятилетиями считались ключевой ударной силой США, оказались под критикой из-за серии сбоев. В разных регионах мира все чаще фиксируются случаи, когда ракеты не взрываются после удара, пишет Forbes.

За последние месяцы фотографии неразорвавшихся боеголовок появлялись в Сирии, Ираке и Нигерии. В частности, возле Киркука зафиксировали как минимум одну такую ракету, а после атак в Нигерии – сразу несколько.

Дорогое оружие с проблемами

Одна ракета Tomahawk стоит почти 2 миллиона долларов вместе с пусковым контейнером. Несмотря на это, даже современные модернизированные версии не гарантируют стопроцентной эффективности.

Компания RTX (бывшая Raytheon) в 2024 году получила контракт на 287 миллионов долларов для продления ресурса 166 ракет еще на 15 лет. Фактически это означает дополнительные 1,7 млн долларов за каждую – только для поддержания их боеспособности.

Впрочем, даже после обновления часть ракет, вероятно, продолжает давать сбои.

Почему "Томагавки" не взрываются

Проблема не только в детонаторе. Ракеты имеют сложную систему активации, которая запускается только после выполнения нескольких условий: стабильного полета, удаления от точки запуска и подтверждения цели системой наведения.

Это делается в целях безопасности, но в то же время увеличивает риск отказа на финальном этапе.

Еще во время войны в Персидском заливе официальный уровень успешности "Томагавков" составлял около 85%. Остальные 15% включали различные типы сбоев – от неудачного запуска до отказа при ударе. Современные оценки могут быть еще хуже, хотя точные данные засекречены.

Неразорвавшиеся ракеты представляют не только военную, но и технологическую угрозу. Иран уже имеет опыт копирования западной техники, в частности беспилотников, и может использовать такие находки для создания собственных аналогов.

Более дешевые альтернативы уже на поле боя

На фоне проблем с дорогими ракетами США начали активнее использовать ударные дроны, в частности LUCAS. Они значительно дешевле: за цену одного Tomahawk можно получить десятки таких аппаратов.

Интересно, что сам LUCAS частично создан по образцу иранских дронов Shahed.

В 2026 году RTX получила еще один контракт – на 380 миллионов долларов для модернизации ракет. В то же время эксперты задают вопрос: оправданы ли такие расходы, если даже после обновления ракеты не гарантируют результата?

Tomahawk в боевых условиях – последние новости

Как сообщал УНИАН, США нанесли удар по Ирану неизвестной модификацией крылатой ракеты Tomahawk с крылом обратной стреловидности и черным фюзеляжем.

Вероятно, черное покрытие снижает радиолокационную заметность ракеты. Оно может быть схожим с материалами, применяемыми на других современных крылатых ракетах, в частности AGM-158C LRASM.

