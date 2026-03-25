Россия оставила без света город-спутник Чернобыльской АЭС

В результате вражеской атаки без света остались 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе.

Российская атака в среду, 25 марта, обесточила город-спутник Чернобыльской АЭС – Славутич, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в своем Telegram-канале.

"После утренней атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света – около 21 тысячи жителей", – говорится в сообщении.

Он добавил, что критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания, а социальные учреждения функционируют на генераторах.

"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме", – отметил Калашник.

По его словам, связь и интернет в городе остаются доступными.

При этом Черниговоблэнерго сообщило, что вражеская атака оставила без света 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе.

В ночь на 24 марта Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате атаки шесть областей частично остались без света.

Кроме того, РФ нанесла удары дронами и ракетами по Запорожью. По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, в результате атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание шести ракет и 27 ударных БПЛА.

