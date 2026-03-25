Педан объяснил, почему Ольга Фреймут не появляется на телевидении

Ведущие много лет работали вместе.

Известный украинский ведущий Александр Педан высказался о своей бывшей коллеге Ольге Фреймут.

Не секрет, что несколько лет они вместе работали в утренней программе "Подъем". Позже Фреймут вела авторские проекты, однако в последние годы исчезла с украинского телевидения. Педан назвал вероятную причину такого решения экс-коллеги.

"Оля сейчас находит себя в других сферах: издает книги, ведет мероприятия. Почему ее нет на телевидении? Это сложная история. Обычно любого артиста создает команда. Возможно, что-то пошло не так в выборе направления или формата. Точно сказать трудно. Но я знаю, что она еще вернется – то ли на телевидение, то ли на YouTube. Не факт, что на Олимп, но точно еще покажет нам, потому что она классная журналистка и ведущая. Просто должна появиться правильная идея, правильная команда и правильное время", – подчеркнул ведущий в интервью для OBOZ.UA.

Александр также ответил, поддерживает ли он сейчас общение с Фреймут.

"Последний раз встречались довольно давно. Поздравляем друг друга с днем рождения, но каждый живет своей жизнью. Иногда могу ее вспомнить в интервью, даже немного подколоть. Например, недавно мы с Притулой вспоминали ее книгу по этикету – Оля потом мне написала: "Спасибо за рекламу, если хочешь, могу подарить книгу и даже почитать". У нее, слава Богу, с юмором все в порядке, иначе не выжила бы три года в "Подъеме" с нами", - отметил Педан.

