Доллар начал дорожать: актуальный курс валют на 25 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,65 грн, а евро – 50,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 25 марта, подорожал на 8 копеек и составляет 44,20 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,37 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,05 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,94 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,22 грн/евро, а курс продажи – 51,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 25 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,89 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 1 копейку.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил, что украинцы начали массово скупать валюту. Резкий рост спроса привел к усугублению дефицита и более активному вмешательству Национального банка.

