Британский ракетный эсминец плыл на Кипр более трех недель

После нападения на базу Акротири Лондон срочно направил туда HMS Dragon, но реакция оказалась более медленной, чем ожидалось.

Ракетный эсминец ВМС Великобритании HMS Dragon прибыл в Восточное Средиземноморье для усиления обороны Кипра после атак дронов. Однако на его переброску ушло более трех недель – 23 суток с момента удара, пишет Defence Express.

Речь идет о реакции Лондона на атаку 2 марта, когда британская база Акротири была обстреляна дронами типа "Шахед" на фоне операций США и Израиля против Ирана.

Запоздалая "срочная" реакция

Решение об отправке корабля принимали сутки. Еще шесть дней ушло на подготовку к выходу – и это, по данным Минобороны Великобритании, даже быстрее стандартных сроков, которые обычно достигают полутора месяцев.

Эсминец вышел из базы в Портсмуте 10 марта, но в регион добрался только 24 марта. Хотя по расчетам должен был быть на месте уже 16–17 марта.

Задержка произошла из-за сильных штормов в Бискайском заливе, а также из-за остановки в Гибралтаре для пополнения запасов и проведения учений экипажа.

На что способен HMS Dragon

Эсминец класса Type 45 имеет мощную систему ПВО: 48 пусковых ячеек Sylver A50 для ракет Aster 15 и Aster 30. Также он может использовать вертолет Wildcat и корабельную артиллерию для борьбы с дронами.

Ожидается, что HMS Dragon усилит защиту не только Кипра, но и всего восточного Средиземноморского региона.

Впрочем, ситуация выявила гораздо более глубокую проблему. В ВМС Великобритании всего шесть эсминцев типа Type 45, и все они имеют хронические проблемы с силовыми установками.

На данный момент фактически боеспособными остаются лишь два корабля – HMS Dragon и HMS Dauntless. Остальные находятся на ремонте или модернизации. Это ставит под сомнение способность Лондона быстро реагировать даже на прямые угрозы собственным военным базам.

Переброска сил на Ближний Восток

Как сообщал УНИАН, около 1000 американских военных из 82-й воздушно-десантной дивизии могут быть в ближайшие дни переброшены на Ближний Восток. Подготовка продолжается, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном дипломатическом урегулировании с Ираном.

82-я дивизия – уникальное подразделение армии США, способное развернуться в любой точке мира менее чем за 18 часов со своей базы в Северной Каролине. Она входит в состав сил немедленного реагирования и считается одной из самых мобильных в мире.

