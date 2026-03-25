Стало известно, куда исчез блогер-сплетник Беспалов (фото)

Мужчина вышел на связь со своими подписчиками.

Известный украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов вышел на связь после внезапного исчезновения.

Напомним, ранее ходили слухи, что его арестовали или мобилизовали. Сам мужчина не говорил прямо, где и что с ним происходит, но отмечал, что имеет "ограниченный доступ к внешнему миру".

Но сегодня, 25 марта, в своем Telegram-канале Богдан наконец решил расставить все точки над "і" и опубликовал фото в военной форме.

Видео дня

"Служу украинскому народу", – лаконично подписал обозреватель украинского шоу-бизнеса.

Когда он присоединился к ВСУ и где служит – Беспалов не уточнил. К слову, ранее сообщалось, что блогер перестал выходить на связь еще с 24 января этого года.

